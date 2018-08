Delta Dunării, fonduri de 16 milioane de euro Delta Dunarii primește bani pentru dezvoltare. Primariile vor putea accesa fonduri pentru amenajari precum rețele publice de acces la internet și activitați de marketing pentru a atrage turiștii. Linia de finanțare este in valoare de aproximativ 16 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat și va fi deschisa luna aceasta. Proiectul face parte din Programului Operațional Regional 2014-2020, conform Startupcafe.ro Cum pot avea acces la bani firmele private Firmele private vor putea sa acceseze sume din acest proiect in calitate de contractori ai beneficiarilor,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

