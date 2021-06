Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe imagini cu o salupa care a intrat in forta intr-o colonie de pelicani din Delta Dunarii au fost surprinse luni, 7 iunie, de fotograful Marian Strinoiu și postate pe pagina sa de Facebook.Fotograful a postat pe pagina sa de socializare o serie de fotografii care arata o barca ce s-a apropiat…

- Israelul este socat dupa difuzarea la televizor, în direct, la o ora de mare audienta, a linsarii unui barbat, un automobilist, grav ranit, considerat arab de catre agresorii sai - activisti de extrema dreapta -, în apropiere de Tel Aviv, relateaza AFP, preluata de News.ro.În aceste…

- Un șofer din capitala a intrat cu mașina intr-o taraba din piața Tiraspol din centrul capitalei. Impactul s-ar fi produs in jurul orei 13:00, potrivit martorilor care au publicat imagini pe o rețea de socializare. Din imagini, se vad mai multe cutii impraștiate pe jos.

- "Educatie la inaltime" este primul proiect national ce da viata obiectivelor de dezvoltare durabila prin 8 lectii live transmise cu drona din diferite regiuni ale Romaniei de catre profesori locali, potrivit descrierii facute de organizatori.Prima lectie din proiectul "Educatie la inaltime" a avut loc…

- Au aparut primele imagini cu drumul expres care ocolește orașul Giurgiu și ajunge direct in vama cu Bulgaria. Drumul de legatura dintre Drumul Național 5 și Vama Giurgiu (Podul Prieteniei) ar putea fi dat in circulație in acest an.