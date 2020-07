Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana coopereaza cu autoritatile suedeze intr un caz privind furtul a numeroase motoare de ambarcatiuni de pe teritoriul Suediei si vandute in zona Deltei Dunarii.La data de 13 iulie, politistii de investigatii criminale au organizat o ampla actiune la nivel national, in urma careia au fost…

