- Sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 2,8 in iulie, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, in timp ce innoptarile au scazut cu 1,7 , potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica INS .In luna iulie 2022, comparativ cu luna iulie 2021, la punctele de…

- Numarul de sosiri ale vizitatorilor straini inregistrati la punctele de control de la frontierele Romaniei a fost, in primul semestru din 2022, de 5,514 milioane, in crestere cu 133% fata de cel inregistrat in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica.…

- In luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 34,8%, iar innoptarile cu 27,9%. In luna iunie 2022, comparativ cu luna iunie 2021, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut cu 75,8%, iar plecarile…

- Indicele preturilor de consum (IPC) – indicator pentru determinarea inflatiei la nivel national. – Preturile de consum in luna iunie 2022 comparativ cu luna mai 2022 au crescut cu 0,8%, potrivit INS. – Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 10,0%. – Rata…

- A fost semnat și transmis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei ordinul de ministru care aproba noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). Comparativ cu actualul regulament (in vigoare pana la data de 31 august 2022), elementele de…

- In luna mai 2022, comparativ cu luna mai 2021, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 40,9%, iar innoptarile cu 36,0%. In luna mai 2022, comparativ cu luna mai 2021, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini au crescut cu 153,3%, iar plecarile…

- Ȋn anul scolar/universitar 2021-2022, populatia scolara din sistemul national de educatie a fost 3495,8 mii elevi si studenti, in creștere cu 1,2 mii comparativ cu anul scolar/universitar precedent. ▪ Populația școlara a crescut comparativ cu anul scolar/universitar precedent ȋn invatamantul antepreșcolar…

- Studiu World Vision Romania 73.3% dintre elevii care au intrat anul acesta in clasa a XII-a și a XIII-a s-au inscris la Bacalaureat, potrivit analizelor aparute in spațiul public realizate in baza datelor de la Ministerul Educației. Comparativ, elevii din mediul rural susținuți de fundația World Vision…