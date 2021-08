Directorul Organizației Mondiale a Sanatații Tedros Adhanom Ghebreyesus a indemnat țarile sa amane vaccinarea cu a treia doza. Solicitarea vine in contextul acordarii unui sprijin pentru tarile mai putin dezvoltate, astfel incat sa existe un minimum de 10% persoane vaccinate si in aceste zone. Șeful OMS cere amanarea administrarii serului pana cel puțin la sfarșitul […] The post Delta domina in UE, iar OMS cere amanarea celei de a treia doze de vaccin anti-COVID-19. Anunțul care starnește rumoare first appeared on Ziarul National .