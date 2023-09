Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 46 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit mort azi-noapte in locuința personala, aflata intr-un bloc din partea de sud a municipiului. Locatarii din imobil au simțit un miros greu de suportat dinspre apartamentul barbatului și au decis sa sune la poliție. In locuința se afla cetațeanul de…

- Dupa ce liderul PSD Targu-Jiu a anunțat ca 300 de membri PNL au trecut in masa la ei in organizație, iar la o zi președintele PNL Gorj, Ion Iordache, a dat asigurari ca au migrant maxim 10 oameni, acuzand PSD-ul ca este un partid al minciunii și al dezinformarii, un alt scandal a luat naștere […] The…

- Un lac de acumulare din Targu Jiu a devenit o mica delta. Suprafața apei a fost acoperita de o planta acvatica plutitoare, cunoscuta cu numele de castanul de balta, unul dintre cele mai puternice filtre naturale. Mica delta e casa pentru zeci de familii de egrete, lebede și rațe salbatice.

- Un meteorit a fost observat seara trecuta pe cer, deasupra masivului Valcan, și i-a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj. Inițial, cei care au vazut pe cer o lumina puternica cu flacara și zgomot au crezut ca este vorba despre un avion care se prabușește. Ce explicații au astronomii pentru…

- Accidente in lanț vineri dupa-amiaza in județul Gorj. Trei accidente rutiere au avut loc vineri dupa-amiaza in județul Gorj. 1 de 4 Accidentele rutiere s-au produs la Targu Jiu, unde s-au ciocnit trei mașini, la Varț, langa Rovinari, precum și in comuna Scoarța. Aici traficul este blocat pe un sens,…

- In ziua de 4 Iulie 2023 la ora 03:40:18 ora locala a Romaniei s a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea de 2.3, la adancimea de 13.5km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 20km NV de Targu Jiu, 66km NE de Drobeta Turnu Severin, 67km S de Hunedoara, 82km S de Deva,…

- Procentul de promovare la Examenul de Bacalaureat din județul Gorj este de 60,77%, inainte de contestații. Au fost inscriși 2.910.candidați, prezenți 2.781 și respinși 1.089. Repartizarea pe medii este urmatoarea: 6.00 – 6.99 – 448 de elevi; 7.00 – 7.99 – 460 de elevi; 8.00 – 8.99 – 519 candidați și…

- Un nou seism puternic a afectat Oltenia luni dimineata. Un cutremur cu magnitudne 4,1 s-a produs sambata si in zona Vrancea. Cutremurul a fost urmat de o replica de 2,8 grade, la ora 08:59, la adancimea de 15 km. In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur…