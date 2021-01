Delphine Amarzit, prima femeie care va conduce bursa de la Paris Delphine Amarzit, prima femeie care va conduce bursa de la Paris Bursa de Valori de la Paris va fi condusa din 15 martie 2021 de Delphine Amarzit, in prezent director general adjunct la banca online Orange Bank, a anuntat luni grupul Euronext, care detine sase burse europene (Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisabona si Oslo), informeaza AFP. La 47 de ani, Delphine Amarzit va deveni prima femeie ce va conduce bursa de la Paris, succedându-i în funcţie lui Anthony Attia. Director general adjunct la Orange Bank şi fostă consilieră a premierului François… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

