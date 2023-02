Stiri pe aceeasi tema

- Studiu Deloitte Tranziția spre modelul economic cu emisii zero poate proteja piața muncii de riscurile asociate schimbarilor climatice și poate crea pana la 300 de milioane de noi locuri de munca la nivel global pana in 2050, arata studiul Deloitte „Work toward net zero: The rise of the Green Collar…

- Cele mai mari 500 de intreprinderi familiale din lume sunt vitale pentru sanatatea economiei globale și se dezvolta mai rapid decat aceasta. Ele genereaza impreuna venituri de 8,02 trilioane de USD și angajeaza 24,5 milioane de persoane, in 47 de jurisdicții din intreaga lume, un nivel suficient de…

- Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cel mai mare numar din ultimii 10 ani. Numarul de angajati este de asemenea la un nivel record, de 5,79 milioane, a anuntat luni ministrul Muncii, Marius Budai.

- Jim Farley, directorul executiv al companiei Ford, a spus un adevar incomod: vehiculele electrice necesita cu 40% mai puțini muncitori pentru asamblare decat mașinile pe benzina și motorina. Intr-un sens, el sublinia ceea ce sectorul știa deja: vehiculele cu baterii au mai puține piese decat cele propulsate…

- Forul internațional planuiește mai multe schimbari majore pentru urmatoarea ediție a Cupei Mondiale, prima anunțata oficial fiind cea de creștere a numarului de echipe participante de la 32, cate sunt in prezent, la 48. Astfel, Europa ar primi 16 locuri, Africa 9 locuri, Asia 8 locuri, America de Sud…

- Un studiu publicat in revista Human Reproduction Update arata ca rata declinului numarului de spermatozoizi din lichidul seminal al oamenilor se accelereaza, iar concentrația medie a lichidului a scazut de la 101,2 milioane per ml la 49,0 milioane per ml, intre 1973 și 2018, potrivit The Guardian .…

- Siemens Energy Kft. va crea in urmatorii ani, in Ungaria, 400 de locuri de munca, cu o investitie de aproximativ 30 de miliarde de forinti (74,83 milioane euro), iar ca parte a proiectului a fost pusa piatra de temelie a noii hale de productie a companiei germane din Budapesta, a anuntat, marti, Peter…