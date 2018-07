Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate impresionante la finalul primei editii a campaniei nationale de colectare selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice Romania Recicleaza: 30000 kg de DEEE colectate reprezentand sute de televizoare, monitoare, frigidere, masini de spalat, dar si echipamente IT&C si electrocasnice…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Regia Autonoma de Servicii Publice Ploiești, anunța desfașurarea Campaniei “Marea Debarasare”,incepand de astazi și pana in data de 06 iulie 2018. In cadrul acțiunii, impreuna cu operatorul de salubritate, se va realiza colectarea deșeurilor de echipamente electrice…

- Sambata, 8 iunie, in cadrul primei etape a campaniei nationale "Romania Recicleaza", locuitorii din comuna Izvoru Berheciului, judetul Bacau, au predat spre reciclare aproximativ 1000 kg de baterii uzate si echipamente electrice si electronice vechi. Campania s-a derulat cu sprijinul Primariei…

- Prima etapa a campaniei "Romania Recicleaza" s-a bucurat de un real succes in randul locuitorilor orasului Harsova care au predat spre reciclare peste 3000 de kg de echipamente electrice si electronice vechi. Campania de colectare care a avut loc sambata, 8 iunie, a beneficiat de implicarea…

- Protejeaza-ți sanatatea și mediul in care traiești! Participa la acțiunea de colectare a deșeurilor electrice și electronice din municipiul Alba Iulia, care va avea loc in perioada 18-19 mai. Organizatorii campaniei, Primaria Municipiului Alba Iulia și Serviciul Local de Colectare Alba, ofera cetațenilor…

- „Orase Curate”, campania itineranta ECOTIC, dedicata colectarii echipamentelor electrice si electronice uzate din mediul urban, a continuat si in 2018. In acest an, in luna martie, campania a debutat in Galati, in perioada 05 - 30 martie 2018, si a continuat la Braila, in perioada 12 - 30 martie 2018.…

- WEEKEND CU … DESEURI Barladenii sunt invitati sa participe la actiunea de colectare a deseurilor electrice si electronice din Barlad, care va avea loc in perioada 26 -28 aprilie. Organizatorii campaniei sunt Primaria Municipiului Barlad si Serviciul Local de Colectare Vaslui, ce ofera cetatenilor servicii…

- Ce-a de-a patra actiune de colectare a deseurilor electrice din acest an se va desfasura sâmbata, 28 aprilie 2018 si va fi organizata de Rosal împreuna cu Primaria Municipiului Cluj-Napoca.Clientii Rosal care vor sa scape de aceste deseuri sunt rugati sa le aduca la punctele…