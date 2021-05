Companie de consultanța și audit Deloitte Romania iși relocheaza activitatea din Timișoara in cladirea ISHO Offices. Operațiunile companiei pentru zona de Vest a țarii vor demara intr-un spațiu nou situat in corpul 2 al cladirii ISHO Offices. Noul birou va fi funcțional la finalul lunii mai. Relocarea biroului regional al Deloitte Romania inseamna alaturarea companiei brandurilor importante care isi confirma prezența in ISHO Offices, precum Raiffeisen Bank, OTP Bank, Bosch, HUF sau Visteon. Mulberry Development este intr-o faza avansata de negocieri si cu alte companii reprezentative pentru mediul…