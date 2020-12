Stiri pe aceeasi tema

- Deloitte: Politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea dezechilibrului bugetar, intre necunoscutele anului 2021 Necunoscutele anului 2021 pentru mediul de business romanesc provin din cel putin trei mari directii: politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea…

- Analiza Deloitte: Politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea dezechilibrului bugetar, intre necunoscutele anului 2021 Necunoscutele anului 2021 pentru mediul de business romanesc provin din cel putin trei mari directii: politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern,…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Economiile lumii par a fi rezistat onorabil in fața provocarilor generate de pandemia de COVID-19, datorita mobilizarii financiare fara precedent a celor mai puternice state și a organizațiilor internaționale…

- In plina pandemie de COVID-19, americanii stau cu ochii pe Uniunea Europeana. Jurnaliștii de la CNN au observat ca intre cele 27 de state membre au existat, in ultima vreme, mai multe neințelegeri. Situația tensionata ar putea fi salvata de campania de vaccinare impotriva noului coronavirus, cred ziariștii…

- Comisia Europeana a adoptat noi masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii și persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adaugata (TVA) atunci cand achiziționeaza vaccinuri impotriva coronavirusului și kituri de testare pentru depistarea acestuia. Noile norme, adoptate…

- Este vorba despre acordarea primelor imprumuturi in cadrul programului temporar ”Sure”, al carui obiectiv este sa sustina masuri privind somajul partial cauzat de criza sanitara. Aceasta sustinere consta in imprumuturi garantate in conditii avantajoase. Banii sunt imprumutati de catre Comisia Europeana…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garantie pentru imprumuturi de pana la aproximativ 19,3 milioane de euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei aeriene de stat din Romania, Tarom. Prin aceasta masura se urmareste despagubirea companiei…

- Romania va accesa un credit de 4,1 miliarde de euro printr-un instrument pus la dispoziție de Uniunea Europeana, scopul fiind acoperirea costurilor cu o serie de masuri economice și sociale luate de autoritați din cauza pandemiei de coronavirus.Banii vor acoperi sumele acordate de la buget pentru șomajul…