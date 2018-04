Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, existența obligațiilor de tranzacționare a gazelor naturale pe piețe centralizate sau alte forme de licitații deschise reprezinta o excepție mai mult decat o regula generala, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. Exista in prezent trei țari cu obligații…

- In cadrul seminarului „Lean for Small Business”, care se va desfașura in 19 aprilie 2018, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, vor fi abordate subiecte strans legate de dezvoltarea unei firme, cum ar fi, spre exemplu, productivitatea, profitabilitatea și resursa umana. “Productivitatea unei companii…

- Satu Mare ar putea avea acces direct la coridorul de transport al viitoarei infrastructuri rutiere „Via Carpatia”. Mai multe state din Europa de Est, printre care și Romania, vor sa construiasca impreuna o axa rutiera care sa lege Lituania de Grecia. Proiectul a obținut adeziunea a șapte țari: Lituania,…

- Aproape 11 milioane de persoane sunt fara adapost in Europa, unde numarul celor aflati intr-o astfel de situatie a explodat in ultimii ani in unele tari, isi exprima ingrijorarea Fundatia Abbe Pierre si Federatia europeana a asociatiilor nationale pentru persoanele fara adapost (FEANTSA), intr-un studiu…

- Romania are cea mai ridicata rata a persoanelor angajate aflate in risc de saracie din UE, cu un procent de 18,9-, urmata de Grecia, cu 14,1- rata de risc, Spania, cu 13,1-, si Luxemburg, cu 12-, potrivit unei statistici Eurostat. Urmatoarele state din UE cu risc de saracie in randul persoanelor ocupate…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- In cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus+, Asociatia ODEN NEHOIU anunta inceperea saptamanii de activitati a schimbului de tineri “ADD,TAG,PROTECT,RESPECT ". Activitatile vor avea loc la Vila Cristina Busteni in perioada 21 februarie-2 martie 2018 si vor reuni 42 de…

- Riscurile politice sunt ridicate in Europa de Est, dar cu toate acestea investitorii nu sunt preocupati de acest lucru, informeaza Bloomberg.Polonia este amenintata de o criza politica fara precedent si posibile sanctiuni economice din partea UE pentru erodarea statului de drept, in Cehia…