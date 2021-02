Deloitte România: Digitalizarea administrației fiscale din România, pe calea cea bună. Ce măsuri așteptăm în 2021? Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru creșterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind faptul ca mediul de afaceri va avea nevoie de stimulente și in acest an, cel puțin pentru a depași dificultațile financiare cauzate de pandemia de Covid-19. Accelerarea digitalizarii este deja resimțita in intreaga societate pe fondul restricțiilor impuse pentru limitarea raspandirii virusului, inclusiv in administrația publica. Aceasta evoluție face posibil ca, la mai bine de 15 ani de la inițierea fisierului standard international… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UE a stabilit ca certificatele de vaccinare sa arate la fel in toate țarile membre. Uniunea Europeana a agreat ca certificatele de vaccinare sa arate la fel in toate țarile membre iar ulterior se va stabili cum vor fi folosite acestea, a declarat președintele Consiliului European Charles Michel in cadrul…

- Spania si Grecia, doua tari europene a caror economie este puternic dependenta de industria turismului, insista pentru introducerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea calatoriilor. Ministrul de externe al Spaniei, Arancha Gonzalez, a afirmat astazi ca tara…

- Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru cresterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind faptul ca mediul de afaceri va avea nevoie de stimulente si in acest an, cel putin, pentru a depasi dificultatile financiare cauzate…

- Material de opinie de Raluca Baldea, Partener Servicii Fiscale, și Monica Zipiș, Consultant Senior Taxe Indirecte, Deloitte Romania Contextul bugetar dificil al anului 2021 nu mai permite amanari in implementarea de masuri eficiente pentru creșterea colectarii veniturilor la bugetul de stat, dat fiind…

- Comisia Europeana interzice exporturile de deseuri din plastic in tarile sarace Comisia Europeana a adoptat marti noi reguli cu privire la exportul de deseuri din plastic, conform carora exporturile de deseuri din plastic din UE catre tarile non-OECD vor fi interzise de la 1 ianuarie 2021. Excepţie…

- Socul economic si de pe piata muncii, provocat de criza COVID-19, creste presiunea asupra finantarii pensiilor, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), care reaminteste ca acestea sunt deja sub tensiune din cauza tendintelor de fond, precum

- Peste 60% dintre companiile din intreaga lume estimeaza o posibila creștere a poverii fiscale aferente impozitului pe profit ca urmare a implementarii reformei anunțate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la inceputul acestui an, bazate pe doi piloni, respectiv taxarea economiei…

- Peste 60% dintre companiile din intreaga lume estimeaza o posibila creștere a poverii fiscale aferente impozitului pe profit ca urmare a implementarii reformei anunțate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) la inceputul acestui an, conform unui studiu Deloitte. Reforma…