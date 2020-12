Stiri pe aceeasi tema

- Presedontele in exercitiu Igor Dodon a promulgat luni dupa-amiaza, Legea cu privire la Bugetul de Stat pentru anul 2021 și Legea cu privire la modificarea unor acte normative (politica bugetar fiscală și vamală).

- Analiza Deloitte: Politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern, gestionarea dezechilibrului bugetar, intre necunoscutele anului 2021 Necunoscutele anului 2021 pentru mediul de business romanesc provin din cel putin trei mari directii: politica fiscala a UE, evolutia Brexit si, pe plan intern,…

- Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte Romania Economiile lumii par a fi rezistat onorabil in fața provocarilor generate de pandemia de COVID-19, datorita mobilizarii financiare fara precedent a celor mai puternice state și a organizațiilor internaționale…

- CHIȘINAU, 11 dec - Sputnik. Partidul Acțiune și Solidaritate propune aplicarea cotei 0% la impozitul pe venit reinvestit pentru intreprinderile cu pana la noua angajați. Acesta este unul din amendamentele propuse de PAS la politica bugetar-fiscala și bugetul pentru anul 2021 și a fost prezentat de…

- Proiectele bugetelor anuale pentru anul 2021 și politica bugetar-fiscala urmeaza sa fie prezentate de catre Guvern la inceputul lunii decembrie. Anunțul a fost facut de premierul Ion Chicu in ședința Guvernului de astazi. „Noi vom examina și, sper, aproba in Guvern proiectul politicii bugetar fiscale…

- Premierul Ion Chicu isi exprima speranta ca in urma alegerilor prezidentiale, indiferent de cine ar castiga, in Republica Moldova nu va exista destabilizare politica. In cazul unor confruntari la nivel politic, tara risca sa ramana fara un acord cu FMI.

- Retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE), deși pare tot mai aproape de finalizare, continua sa creeze confuzie cu privire la regulile dupa care se vor derula, dupa 1 ianuarie 2021, relațiile dintre cele doua entitați pe toate palierele, arata o analiza Deloitte.Intr-un material…