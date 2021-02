Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de perturbare pe care o traverseaza industria hoteliera europeana va continua pana cel putin la jumatatea anului 2021, iar intervalul necesar pentru redresare va fi semnificativ mai lung, potrivit celei mai recente editii a studiului Deloitte European Hotel Industry. Conform unui…

- Pagubele provocate de pandemia Covid-19 economiei americane ar urma sa fie anuntate joi insa analistii sustin ca prima economie a lumii a inregistrat anul trecut cea mai grava contractie de dupa 1946, transmite AFP. Datele oficiale privind evolutia Produsului Intern Brut in trimestrul patru…

- Romania este peste media europeana ca performanta a campaniei de vaccinare anti-COVID-19, devansand tari cu sisteme de sanatate mai performante, a declarat joi, pentru AGERPRES, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. "Daca la inceputul saptamanii au aparut informatii cum…

- Andreea Preda a cucerit doua medalii, aur si bronz, la Campionatul European de gimnastica de la Mersin. Performanta de la Campionatul European a gimnastei Andreea Preda, de la Clubul Sportiv Scolar nr. 1 Constanta, a fost apreciata si la Costinesti, comuna in care locuieste sportiva, alaturi de familie.Intrecerea…

- La inceputul pandemiei, am anticipat, la nivel guvernamental, ca mediul de afaceri din Romania va fi puternic afectat in perioada care va urma, atat in privința angajaților cat și a angajatorilor. Nu am stat pe ganduri, am venit urgent cu soluții. Prima masura și cu siguranța una din cele mai benefice…

- Cargus, al doilea mare jucator de pe piața de curierat din Romania, cunoscuta in trecut ca Urgent Cargus, estimeaza o creștere in volume de 65% in comparație cu o perioada normala pentru sectorul de e-commerce și de 35% fața de Black Friday 2019.