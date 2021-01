Stiri pe aceeasi tema

- Companiile globale planuiesc sa recalifice peste o treime (34%) din forta de munca, in urmatorii trei ani, ca urmare a transformarii tehnologice, arata rezultatele celui recent studiu Deloitte Automation with Intelligence, dat publicitatii marti. Potrivit sondajului, doua treimi (68%)…

- Un studiu de ultima ora arata ca aproape o treime dintre pacienții cu Covid recuperați se reintorc in spital in termen de cinci luni, cu diverse boli, iar unul din 8 moare. Aproape o treime dintre pacienții care s-au vindecat de Covid-19 ajung inapoi in spital in urmatoarele 5 luni, iar unul din opt…

- Ministrul finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat, joi, la conferința „Curs de guvernare”, ca Guvernul va impune in urmatoarea ședința un set de ținte pentru companiile de stat. „Pregatim monitorizarea companiilor de stat, reforma lor. In acest sens vom prezenta in urmatoarea sedinta de Guvern un memorandum…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, cu 2,1% (serie bruta), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate joi. Scaderea Produsului Intern Brut al Romaniei pentru 2020 este estimata la 5%.…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat marti ca in instantele din tara au fost inregistrate, pana in prezent, 546 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dupa ce anterior Sibiul raportase ca unul din cinci angajați ai judecatoriei și tribunalului au fost contaminați. Raportul Ministerului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, marti, ca in ultimele 24 de ore s-au infectat cu noul coronavirus 124 de angajati ai MAI, iar de la inceputul pandemiei – 4.117 s-au imbolnavit de COVID-19, noua persoane decedand, potrivit Agerpres. Vela a anuntat ca va fi infiintat un centru de…

- CEZ Group a aprobat vanzarea activelor sale din Romania catre fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (“MIRA”), a anuntat vineri compania. Activele constau in sapte companii, inclusiv reteaua de distributie a energiei electrice, furnizarea de electricitate si cel mai mare…