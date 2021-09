Stiri pe aceeasi tema

- Inna, in varsta de 34 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Din aceasta toamna, Inna poate fi vazuta in juriul „Masked Singer”, in calitate de detectiv al show-ului. Acum, intr-un interviu pentru viva.ro, cantareața a facut dezvaluiri despre relația cu iubitul.Inna și Deliric…

- Deliric sau Razvan Eremia, pe numele real, a postat fotografii nemaivazute cu el, de cand era adolescent. Rapper-ul este iubitul INNEI, iar cei doi formeaza de mai bine de un an unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz-ul romanesc.

- SONNENTOR aniverseaza 15 ani de activitate in Romania prin deschiderea unui punct de productie local, unde va investi peste jumatate de milion de euro. Acesta va fi introdus in circuitul turistic ca punct de atractie, vizitatorii urmand sa descopere lumea magica a Agriculturii Ecologice si procesul…

- Irlanda a convenit in principiu sa cumpere un milion de doze de vaccin anti-COVID-19 din Romania, a declarat vineri un purtator de cuvant al guvernului irlandez, la numai cateva zile dupa ce Romania a vandut Danemarcei alte circa un milion de doze de vaccin din surplusul sau, relateaza agentia Reuters.…

- Interpretul și compozitorul de jazz Wynton Marsalis, caștigator al premiului Grammy, de 12 ori, distins inclusiv cu premiul Pulitzer a inceput un turneu in Romania alaturi de Orchestra Jazz at Lincoln Center din New York. La București, primul concert a avut loc aseara, la Sala Palatului, in cadrul intalnirilor…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat, marti seara, ca Romania a semnat contractul cu Danemarca pentru revanzarea a peste un milion de doze de vaccin. ”Am reusit sa valorificam alte doze de vaccin. Deja am inceput negocierile si discutiile pentru revanzarea vaccinurilor care sunt in…