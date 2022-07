Stiri pe aceeasi tema

- Bernie Ecclestone, fostul șef al Formulei 1, a declarat joi, ca președintele Rusiei, Vladimir Putin este o „persoana de prima clasa” care a facut „greșeli”, in timp ce l-a criticat pe liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski pentru ca „nu a ascultat” de Kremlin și este vinovat pentru razboiul din Ucraina,…

- Televiziunea Rossyia-1 a invitat in platou un nou expert militar sa vorbeasca despre razboiul din Ucraina insa analiza acestuia nu s-a ridicat la nivelul propagandei Kremlinului. Acesta a inceput a afirma ca, pe informațiilor existente și a modului in care sunt poziționate forțele ucrainene in estul…

- Colonelul rus in rezerva Mihail Hodarionok a oferit o evaluare sumbra asupra situației militare a Rusiei in direct la postul de televiziune Rossiya-1, afirmand ca țara este complet izolata pe plan geopolitic și ca Ucraina este pregatita sa lupte „pana la ultimul om”. Hodarionok, invitat la televiziunile…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a afirmat ca dictatorul Adolf Hitler avea „sange evreiesc”, provocand, luni, un furia Israelului. „Comentariile ministrului de externe Lavrov sunt atat o declarație impardonabila și scandaloasa, cat și o teribila eroare istorica”, a declarat ministrul israelian…

- Presedintele rus Vladimir Putin ar putea ordona trupelor sale sa se consolideze, sa sape transee si sa devina ”o excrescenta canceroasa” in Ucraina, dupa ce toate obiective principale au esuat, a avertizat ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, intr-un interviu oferit Sky News.

- Președintele rus, Vladimir Putin, s-a intalnit, marți, la Moscova cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, iar in cadrul intalnirii Putin i-a spus interlocutorului sau ca peste 100.000 de oameni au parasit Mariupol, „liberi sa mearga oriunde”, potrivit The Guardian. Secretarul general al ONU,…

- "Intalnirile de saptamana aceasta, de la Washington, se refera la sprijinirea economiei mondiale – iar invazia ilegala a Ucrainei de catre Rusia este o amenințare grava pentru economia globala. Rusia nu ar trebui sa participe sau sa fie inclusa in acestea", a spus oficialul, intr-un mesaj transmis pe…

- Comisarul pentru Economie al Uniunii Europene, Paolo Gentiloni, a declarat ca razboiul Rusiei cu Ucraina nu va provoca o recesiune in Europa, dar va determina o incetinire a cresterii in acest an. El a avertizat ca prognoza actuala, a unui avans de 4%, nu mai este viabila, informeaza News.ro . Gentiloni…