de Gilbert Guilleminault coordonator_Ceva mai departe de studioul lui Zukor, se afla cel al altui pionier, Cecil B. de Mille ce a transformat un grajd de cai in loge, a ridicat un platou de filmare in aer liber, angajand o mana de cow-boy si de indieni.La scurt timp si-a facut […] Articolul Delir si nebunie in perioada interbelica (LXXVII) De la Rudolf Valentino la Adolf Hitler a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - Targoviste .