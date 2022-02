DELIR! Șeful Dumei de Stat: ”Acțiunile țării noastre vizează exclusiv protejarea păcii” Președintele Dumei de Stat de la Moscova, Viacheslav Volodin, a postat joi un mesaj halucinant pe canalul sau de Telegram, in ziua in care Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, susținand ca ii considera pe ucraineni drept „un popor frate”, iar operațiunile militare ale Rusiei, „vizeaza exclusiv protejarea pacii”. „Trebuie sa traim in prietenie, armonie, amintiți-va ca bunicii și tații noștri au luptat impreuna pentru asta”, afirma Volodin, in timp ce forțele ruse ataca Ucraina. Redam mai jos mesajul integral publicat de președintele Dumei de Stat: „Nu poți decide siguranța ta in detrimentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

