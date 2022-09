Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca un nou caz de variola maimutei a fost confirmat in Romania. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii, este vorba despre un barbat cu varsta de 41 de ani, din Bucuresti.Starea lui de sanatate este buna si se afla in izolare.Pana in prezent, in Romania au fost…

- Schimbare in sistemul de sanatate! Persoanele neasigurate din Romania ar putea beneficia de servicii medicale gratuite si la medicii de familie, nu doar in sistemul de urgenta. Ar fi vorba despre consultatii, analize si investigatii minime, potrivit unui proiect al Ministerului Sanatatii. Cei mai…

- Ministrul Afacerilor Interne Lucian Bode a anuntat, sambata, ca primul pacient dintre cei cinci romani raniti in accidentul din Bulgaria a ajuns in Romania, la Spitalul Floreasca din Bucuresti si urmeaza ca si restul pacientilor sa fie transportati cu elicopterele SMURD sambata seara. Ministerul Sanatatii…

- Personalul medical de la Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca asteapta pacientii romani raniti in accidentul din Bulgaria. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii responsabil cu asistenta medicala, Catalin Visean se afla la spital pentru a oferi sprijinul de care este nevoie.Pacientul…

- Dupa anuntul facut luna trecuta, Guvernul a facut si primii pasi concreti pentru a creste alocatia de hrana pentru pacientii internati la spitalele din Romania. A fost aprobata o Hotarare de Guvern prin care se modifica contractul cadru ce reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor…

- Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, inca un caz de variola maimuței. Este vorba de un barbat de 38 de ani din Argeș, care este internat. ”Simptomele au aparut pe data de 8 iulie. Acesta s-a prezentat la o clinica medicala, iar investigațiile de laborator au confirmat ca pacientul este infectat…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila , a declarat, luni seara, la TVR , ca noul val COVID va fi traversat in Romania fara restricții . Alexandru Rafila a spus ca situația privind pandemia de coronavirus poate deveni ingrijoratoare daca trendul ascendent ascendent pe care se afla Romania va continua…