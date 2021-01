Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Manda este, incepand de aseara, noul director general interimar al Aeroportului Internațional Craiova (AIC). Ultima data administrator și director general la RAT SRL Craiova, funcție din care și-a dat demisia in noiembrie 2020, Manda a fost numit oficial la AIC prin hotarare a Consiliului de Administrație…

- Astazi este Ajunul Bobotezei, iar in bisericile din țara se sfințește apa – Agheasma Mare. La Constanța, Inalt Preasfinția Sa Teodosie a incheiat procesiunea religioasa la Catedrala Arhiepiscopala. Toți credincioșii prezenți la slujba au putut lua acasa apa sfințita. Au fost pregatite peste 120.000…

- Un roman a reușit sa ajunga cel mai citit poet din Spania, informeaza Digi24. Potrivit sursei citate, romanul Mihai Gane are un succes uriaș, vanzand pana acum peste 100 de carți cu poezii. El s-a lasat de avocatura și s-a dedicat literaturii, din pasiune pentru scris. Intr-o intervenție la Digi24,…

- Rudele unei femei care s-a sinucis au mintit preotul pentru a beneficia de o slujba religioasa. Cazul s-a intamplat in judetul Arges din Romania.In timp ce se afla la inmormantare, preotul care oficia slujba a vazut o naframa in jurul gatului femeii de 73 de ani care murise.

- Orasul Manchester a fost mentinut, joi, in zona de alerta de nivel 3 in lupta impotriva propagarii Covid-19, astfel ca United si City vor trebui sa joace in continuare meciurile de acasa fara public, relateaza L’Equipe, potrivit news.ro. Manchester United si Manchester City sperau sa evolueze…

- Deși 82% din romani ii vad pe conaționalii lor plecați peste hotare ca o pierdere pentru țara, contribuția acestora la dezvoltarea economiei nu este perceputa la adevarata ei valoare. Astfel, 46% din romani considera ca diaspora are o contribuție la economia locala mica sau foarte mica, 30% nu știu…

- La data de 12.11.2020, Curtea de Apel Constanta Tulcea a hotarat condamnarea unei inculpate, la data savarsirii faptelor director in cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, pentru infractiuni de coruptie, la o pedeapsa de 3 ani de inchisoare cu executare. Hotararea este definitiva.La…