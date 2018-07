Stiri pe aceeasi tema

- Veste trista pentru familia cunoscutei soliste Adina Postelnicu, de la Heaven. Tatal sau s-a stins din viata, noaptea trecuta, in urma unui infarct, la casa sa din Berceni, acolo unde se mutae definitiv de o luna de zile. Cantareata se afla in vacanta, in Liban, cand a primit cumplita veste. La doar…

- Daniel Buzdugan a povestit, la emisiunea lui Teo Trandafir, ca a fost dezamagit de atitudinea unor persoane in Grecia, acolo unde iși petrecea concediul. El a spus ca indivizii pareau oameni ok, dar a fost profund surprins la final. Vedeta de radio și televiziune, care este indragostit de Grecia, de…

- Dana Razboiu a plecat in vacanta, iar destinatia aleasa este absolut una delicioasa. Multe vedete nu ar avea curajul sa mearga aici pentru ca vorbim de legi destul de stricte, insa frumoasa jurnalista a ales sa-si asculte inima si sa viziteze aceasta tara deosebita.

- Jojo și fetița ei, imagine emoționanta pe plaja. Actrița și Paul Ipate și-au luat copiii și au plecat in vacanța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini cu Achim, baiețelul ei și cu micuța Zora, care crește vazand cu ochii. “ Departe de lumea dezlantuita… #noipatrusiatat ”, a scris Jojo in…

- Aflata intre trei continente, Cipru este o destinatie ideala pentru concediu. Are cele mai frumoase plaje din lume, o istorie fascinanta, singura capitala divizata si un oras fantoma care starneste mister. Aici vremea buna de plaja dureaza pana la mijlocul lunii octombrie.

- Romanii prefera sa mearga in vacanta cu zboruri charter, 35% din rezervarile pentru vara 2018 fiind realizate pentru pachete cu avionul. Unu din trei turisti alege sejururi cu avionul datorita duratei reduse pana la destinatie.

- VACANTA DE VARA 2018. In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Vacanta de vara incepe pe 16 iunie si se incheie pe 9 septembrie 2018. Pentru…

- Jurații X Factor” au inceput deja cautarile pentru a descoperi cine va fi caștigatorul sezonului cu numarul 8 al emisiunii. Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla’s ii incurajeaza pe toți cei care viseaza la o cariera in muzica sa faca pasul decisiv și sa se inscrie pe adresa http://casting.a1.ro/xfactor/.