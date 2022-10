Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce timp de 13 sezoane a facut parte din celebrul show, Mihai Bendeac a plecat de la iUmor. Emisiunea „iUmor” de la Antena 1 va avea un nou jurat. Dupa plecarea neașteptata a lui Mihai Bendeac de la masa juraților, alaturi de Delia și Cheloo va sta comediantul Costel Bojoc pe tot parcursul show-ului.Schimbarea…

- Cheloo e cantareț și de cațiva ani de zile apare și ca jurat in emisiunea „iUmor”, difuzata pe Antena 1. Dincolo de cariera sa, artistul are o iubita, e și tatal a doi copii. Recent, ei au fost surprinși intr-o vacanța in strainatate. Cheloo a reusit sa-si tina iubita si copiii departe de atentia publica.…

- A inceput numaratoarea inversa pentru startul sezonului 13 iUmor la Antena 1. Doar patru zile au mai ramas pana la marea premiera, iar chef Sorin Bontea, Costel Bojog, Radu Pietreanu, Florin Calinescu și Iulia Vantur se numara printre invitații-surpriza care se vor așeza la masa juriului și vor decide…

- „iUmor” revine la Antena 1 cu sezonul 13. Show-ul de comedie va fi difuzat incepand din 9 septembrie, iar Mihai Bendeac, Delia și Cheloo sunt nerabdatori sa intalneasca noii concurenți. „iUmor”, singura emisiune TV din Romania cu peste 2.5 milioane de abonați la canalul de YouTube, revine pe micile…

- Sindicatul Europol publica, vineri seara, imagini cu noile uniforme si afirma ca "a primat cantitatea in fata calitatii". "Asa se pare ca va arata noua uniforma de politie, iar in imaginile de mai jos veti regasi jacheta de primavara-vara (impermeabila), pulover model polar, bereta, sepcuta si incaltamintea…

- Crina Matei a trecut prin momente cumplite in urma cu puțin timp, chiar in timp ce se afla in vacanța la mare. Vedeta a fost la un pas de a fi lovita pe trecerea de pietoni, asta dupa ce un șofer neatent nu i-a acordat prioritate.