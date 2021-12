Delia, ținta criticilor pe internet. Reacția cântăreței: „De multe ori nu îmi pasă ce spun ceilalți” In varsta de 39 de ani, Delia este una dintre cele mai cunoscute și iubite cantarețe din Romania. Face parte din industria muzicala de la noi inca din adolescența, așa ca a susținut sute de concerte, de evenimente, a aparut intr-o mulțime de emisiuni de televiziune. A fost mereu in centrul atenției, dar și ținta criticilor, mai ales pe internet. In ultima perioada, Delia a facut furori cu muzica ei, dar și cu stilul sau…extravagant. Nu ține cont de trendurile in moda, ci ține cont de propriile placeri vestimentare. Se imbraca dupa bunul plac, cum se simte ea bine, in haine largi și foarte colorate,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A fi artist si, mai ales, persoana publica inseamna o presiune constanta si o expunere directa in fata unor oameni care de multe ori trec linia ingaduintei sau a bunului-simt. Delia, una dintre cele mai mari artiste din Romania, povesteste cum a invatat sa faca fata acestui val de judecati din social…

- Cel de-al unsprezecelea sezon „iUmor” se apropie de final, dar nu inainte a-și rasfața fanii cu o ediție speciala de roast, ce va fi difuzata duminica, 12 decembrie, de la 20:00, la Antena 1. Printre invitatii speciali ai editiei, care au urcat pe scena pentru a-i „perpeli” la foc mic pe Delia, Cheloo…

- ”Adevarul iese intotdeauna la suprafata. Tot felul de asa-zisi specialisti avanseaza diverse scenarii apocaliptice cu privire la datoria publica a Romaniei. Oameni fara pregatire care vorbesc despre cum functioneaza Finantele unei tari. Toti sunt profesionisti peste noapte. Critici si acuzatii de un…

- Tot mai multe persoane publice din Romania au postat mesaje emoționante și copleșitoare astazi, de 1 Decembrie, pe rețelele de socializare. Ei bine, se pare ca Madalina Miu a decis sa spuna ce gandește fara perdea, pe contul sau personal de Instagram, iar mesajul scris de inca soția lui Tzanca Uraganu…

- Dorian Popa are 33 de ani și in ultima perioada a devenit unul dintre cele mai urmarite personaje din mediul online. Artistul caștiga bani frumoși din vizualizarile pe Youtube, dar și din contractile cu diverse companii. Dorian Popa are grija de imaginea lui, se ține de un program pe care și l-a impus…

- Catalin Botezatu a reacționat imediat dupa ce Dana Budeanu a criticat familia Iohannis. Ce a spus unul din cei mai cunoscuți designeri din Romania despre comentariile auzite recent? Catalin Botezatu: ‘Ea este mai dura’ Catalin Botezatu a analizat deseori ținutele multor nume importante de la noi, mai…

- Referitor la campania de vaccinare, Andrei Baciu a explicat ca aceasta „a fost contaminata de discutii neconstructive din sfera politica”.„Asta e unul din principalele motive pentru care lucrurile nu au mers atat de bine cum ne-am fi dorit cu toții. Fix un astfel de registru: Implicarea politicului…

- Grupuri din ce in ce mai mari de italieni, in special antreprenori, pleaca definitiv din peninsula pentru a se stabili in Romania, nemultumiti ca in țara lor sunt obligati sa se vaccineze, scrie Adevarul. Proprietara unei agentii de turism din orasul italian Pisa (Toscana) a scos la iveala…