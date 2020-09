Stiri pe aceeasi tema

- Noua formula a toamnei la Antena 1 aduce, incepand de luni, 7 septembrie, trei porții saptamanale de arta in farfurie ce poarta semnatura Chefi la cuțite, urmate de o seara de drama intensa in Sacrificiul și muzica de neoprit in cadrul celui de-al noualea sezon X Factor!

- Delia l-a facut „KO” pe Mihai Bendeac, in culisele noului sezon „iUmor”, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Incidentul” s-a petrecut dupa ce cei doi jurați au dansat impreuna pe melodia „Jerusalema”.

- Celebrul Mihai Bendeac, juratul emisiunii „iUmor” de la Antena 1, și-a invins una dintre frici și a aratat acest lucru și fanilor, care s-au amuzat copios. De data aceasta, Delia a fost „capul rautaților”, iar imaginile sunt deja virale.

- Cheloo este unul dintre cei mai acizi oameni de televiziune din Romania, iar acest rol se pare ca ii aduce venituri considerabile. Membrul trupei Parazitii primeste mai mult decat colegul sau de platou, Mihai Bendeac.

- Cheloo, jurat al emisiunii iUmor, incaseaza o suma frumoasa de la Antena 1. Conform bilanțului anual depus la Ministerul Finanțelor, firma sa a incasat 200.000 de euro, o mare parte din bani provenind din salariul primit de la Antena 1. Astfel, Cheloo are un venit lunar de cel puțin 16.600 de euro.…

- In timp ce Ștefan Banica, Loredana, Delia și Florin Risteivor cauta factorul X in cel de-al noualea sezon, la Antena 1, cei de acasa vorintra in culisele emisiunii cu ajutorul actriței Ilona Brezoianu!Cunoscuta pentru rolul secretarei Flori din serialul de comedie Mangalița, de la Antena 1, sau dupa…

- Excentrica, exuberanta, amuzanta, versatila, cu un sex-appeal debordant, dublat de o voce pe masura, Delia - pe care o puteți vedea la iUmor (Antena 1) - are și o viața personala de invidiat. Dupa zece ani de relație cu Razvan Munteanu, totul pare ca merge perfect in viața lor de familie. - Delia, care…