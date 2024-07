Stiri pe aceeasi tema

- Emisiunea „Mireasa”, sezonul 9, a ajuns la final! Cristina si Alexandru, Iuliana si Vlad, Maria si Stefan si Delia si Liviu sunt concurentii care cred in povestea lor de dragoste, spunand „DA” in direct, in fata ofiterului Starii Civile. Insa, telespectatorii au decis cine merita premiul cel mare in…

- Reality show-ul matrimonial „Mireasa” difuzat pe Antena 1 iși va desemna maine (de la ora 14:00) caștigatorii. Patru cupluri se pregatesc sa intre in marea finala și sa lupte pentru marele premiu in valoare de 40.000 de euro. Cuplurile care și-au depus actele și sunt pregatite sa faca pasul cel mare…

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Maine, de la ora 14:00, in direct la Antena 1, concurentii reality show-ului matrimonial Mireasa duc batalia finala in lupta pentru marele premiu in valoare de 40.000 de Euro. Patru dintre cuplurile inscrise in competitie au depus actele si vor lupta in marea finala mai determinate ca niciodata sa demonstreze…

- Cristina și Andrei Rotaru sunt printre cele cinci noi cupluri de la Insula Iubirii sezonul 8. Show-ul va fi difuzat din 15 iulie la Antena 1. Cristina, in varsta de 37 de ani, si Andrei, 31 de ani, sunt singurul cuplu casatorit in acest sezon „Insula Iubirii”. Numara deja noua ani de casnicie si zece…

- In cursa de eliminare care a fost valabila pana in gala de pe 21 iunie 2024 de la Mireasa s-au aflat 3 cupluri: Vlad și Iuliana, Maria și Ștefan și Albert și Laura. Gabriela Cristea a anunțat rezultatul!

- Maria și Ștefan au fentat camerele și lavalierele la petrecerea de sambata din casa Mireasa. Cei doi iubiți au incalcat regulamentul emisiunii. Simona Gherghe a anunțat ca fiul doamnei Iuliana intra in cursa de eliminare.

- Dupa discuțiile tensionate despre lista de cumparaturi, unde Delia a spus ca Maria i-a taiat fructele de mare pe care intenționa sa le gateasca pentru toți concurenții, Liviu și Ștefan au avut o discuție.