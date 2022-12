Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Petre a acceptat provocarea de a juriza semifinaliștii iUmor, in ediția de duminica seara, alaturi de Delia, Costel și Cheloo, iar acestia l-au primit cu mult entuziasm și, impreuna, s-au amuzat de fiecare moment derulat pe scena emisiunii de umor. Semifinaliștii au venit cu cele mai bune numere…

- Delia este una din cele mai apreciate și bine platite artiste de la noi. Blondina are o cariera impresionanta și este un nume cunoscut in industria muzicala din țara noastra. Fosta membra N&D are și un tarif pe masura pentru munca depusa pana acum. Ce suma cere jurata de la emisiunea ,,iUmor” pentru…

- Ajutorul de 15.000 de lei pentru cuplurile sau femeile singure infertile cu varsta intre 20 și 45 de ani care vor sa faca fertilizare in vitro – FIV va fi acordat in doua tranșe, pe principiul “primul venit, primul servit”, in ordinea transmiterii dosarelor, conform regulamentului programului pentru…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, se afla intr-o vizita in Romania intr-un context dificil pentru țara sa, cu un razboi rusesc aproape și o criza energetica generata tot de Rusia. Aflata la București, aceasta a susținut un discurs emoționant in Senat, in cadrul…

- O vedeta din Romania o susține pe Delia in scandalul uriaș legat de copii. Mai mult decat atat, chiar ea a fost intrebata intens despre momentul in care va deveni mama. Tanara face dezvaluiri dupa ce jurata de la emisiunea ,,iUmor” a spus ca nu iși dorește moștenitori. „Eu sunt de acord cu ea”, a […]…

- Rodica Paraschiv Deputat PSD Prahova Darul cel mai de preț al fiecaruia dintre noi este sanatatea. Il primim la naștere și avem datoria sa-l pastram nealterat cat mai mulți ani din viața noastra. Insa, pentru a ne menține sanatoși pana la varste inaintate, trebuie sa ne cunoaștem și sa ne respectam…

- Mihai Bendeac e de ani de zile jurat in emisiunea „iUmor”, difuzata la Antena 1. A facut echipa sezoane la rand cu Delia și Cheloo, insa acum cancan.ro a scris ca actorul a rupt contractul pentru show, ca nu mai mai aparea in acest proiect. Dupa aceste speculații, el a facut scurte declarații. Site-ul…