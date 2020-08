Delia Rus revine cu “Adio”, cel mai recent single al artistei “Este o poveste scoasa din depresie si anxietate, cand mintea ta iti ofera informatii false, iar tu crezi ca aceea este realitatea. Cand iti este frica ca el o sa te paraseasca, asa ca incepi sa o faci tu. Orice ar face el, oricat mi-ar face pe plac, pe mine ma scoate din minti; este o nebunie temporara. El nu ma lasa sa pun capat relatiei, pentru ca stie ca nu gandesc limpede, ca nu sunt tocmai eu si curand o sa imi revin. Acum vreau doar sa evadez, simt ca ma tine captiva, cred ca imi vrea raul, ca tot restul lumii si sunt gata sa ii arat ce poate sa fac nebunia din mine. E o piesa de girl power,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

