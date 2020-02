Delia Rus ne spune `Buna`! Prima piesa a artistei in 2020, “Buna” este un mix de influente urbane cu o sensibilitate caracteristica artistei. Compusa de Delia, “Buna” vorbeste despre golul din suflet si zgomotul din cap. Delia Rus a debutat in 2016 cu “Daca pleci”, piesa ce a adus-o in atentia reflectoarelor in scurt timp, adunand peste 20 de milioane de vizualizari pe Youtube in mai putin de 12 luni. A urmat “Tatuaj pe inima” si colaborarea cu Karo & Doddy – Tot mai departe, ambele lansari generand milioane de accesari. Piese ca “Ochii la mine” (feat Tranda), “Fericire / Chip de chin” , “Alandala” si “Ce-mi faci” i-au… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

