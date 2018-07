Delia Rus lansează “Fericire / Chip de chin” Delia Rus continua seria poveștilor romantice printre randurile celui mai nou single – Fericire/Chip de chin. “Este piesa care m-a facut sa imi dau seama cat de mult insemni. Cred ca a durat maxim 20 de minute sa o scriu, imi amintesc doar ca imi era frica, pentru ca eram prea fericita. Primele trei versuri au venit instant, doar te-am lasat sa vad ce spui tu despre noi, pe cand credeam ca lumea ta-i un basm și o fericire. Practic n-am spus nimic despre noi, ce era de spus? E despre cum era un chin sa nu te am și alte bazaconii, despre amintiri ce nu le aveam, despre un viitor ce nu ne aparține,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Repozitionat ca producator de chipseturi exclusiv pentru telefoane entry-level si mid-range, MediaTek anunta prima solutie pentru telefoane de buget care include procesor AI, pentru accelerarea aplicatiilor care folosesc tehnologii de inteligenta artificiala. Dupa ce a renuntat in mod tacit la gama…

- Miercuri, Bianca, sotia lui Cornel Pasat a dat nastere primului copil al cuplului, un baietel de 3,170 kg. Baietelul a venit ca o binecuvantare in viata celor doi, deoarece Bianca se chnuia de foarte multa vreme sa ramana insarcinata. Astazi, Cornel Pasat a facut primele declaratii despre nou nascutul…

- In ultima perioada am asistat la preluarea unor trasaturi specifice telefoanelor high-end si la gama inferioara de preturi. Am inceput cu designul full-screen, cu rama ingusta in jurul ecranului, continuand apoi cu sistemul dual camera si functiile avansate asigurate cu ajutorul tehnologiilor de inteligenta…

- Clienții români și vizitatorii se pot bucura acum de tarife mai mici și de ultimele îmbunatațiri ale programului “Always Getting Better” care include: Tarife reduse pentru bagajele înregistrate – o taxa mai mica de 25€ pentru un bagaj de 20kg Ryanair…

- Un proiect de lege propus, recent, pentru adoptare la Camera Deputaților propune o modificare majora in Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Lege care, inițial, a fost respinsa de Senat, ar putea fi adoptata de Camera Deputaților. In proiectul de lege…

- Actrita Manuela Harabor, care a fost numita miercuri consilier onorific al prim-ministrului Viorica Dancila, a declarat pentru News.ro ca, prin acest titlu a primit „un fel de OK din partea Guvernului” pentru a isi continua munca pe care o face de 20 de ani in sprijinul celor diagnosticati cu autism,…

- Delia Rus și Tranda au lansat o piesa impreuna. Aceasta se numește “Ochii la mine” și noi iți așteptam parerea ta: LIKE IT A LOT or NOT? Piesa este scrisa de Delia Rus și Tranda, alaturi de Madalin Roșioru, Florian Rus și Bogdan Todor, produsa de studio-urile DeMoga. ”Ochii la mine”, primul single din…