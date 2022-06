Stiri pe aceeasi tema

- Polifenolii reprezinta o clasa de antioxidanți ce neutralizeaza radicalii liberi, diminuand, astfel, procesele inflamatorii și efectele imbatranirii celulare. Acțiunii antioxidante i se adauga și alte efecte: antiinflamatoare, antibacteriene, antitumorale și antiaterogene.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, anunța ca in zilele urmatoare se va inființa oficial Agenția Naționala de Dezvoltare a Infrastructurii din Sanatate. Problema principala este, in opinia ministrului, atragerea unor oameni competenți in noua agenție. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Denisa Filcea trece printr-o perioada dificila, asta deoarece soția lui Flick se confrunta cu probleme de sanatate in timpul sarcinii. Frumoasa bruneta iși ține fanii la curent cu toate momentele din viața ei, iar de aceasta data le-a marturisit urmaritorilor sai ca nu se simte deloc bine, insa spera…

- Serviciul de presa al președintelui Republica Moldova anunța ca Maia Sandu nu va putea participa, din motive de sanatate, la evenimentele publice planificate pentru astazi, 9 mai. Totodata se anuleaza inclusiv intrevederea și conferința de presa comuna cu domnul Antonio Guterres, Secretarul General…

- In urma cu doua luni, Irina Deaconescu a adus pe lume cel de-al doilea copil, iar vedeta este in culmea fericirii. Recent, proaspata mamica a trecut printr-un moment dificil, asta dupa ce fiica ei , Victoria, s-a lovit la nivelul feței. Iata cum a avut loc incidentul!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Silvana Riciu a marturisit ca a fost la un pas de moarte din cauza unor probleme la plamani. Prin ce a fost nevoita sa treaca indragita interpreta de muzica populara.