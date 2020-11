Stiri pe aceeasi tema

- Iluzionistul Johannes va aparea duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, in fața juraților iUmor cu un numar care le va da fiori reci. Johannes a devenit unul dintre cei mai cunoscuți magicieni din Romania dupa ce a fost calcat de o masina, ingropat de viu sau dupa ce a umblat pe apa, iar duminica aceasta,…

- In a cincea ediție iUmor din sezonul 9 Victor Macovei a facut karaoke in fața juraților, așa cum nimeni nu a mai facut-o pana acum. Victor Macovei, karaoke amuzant la iUmor. Delia: "Oare de ce nu a venit nimeni la X Factor cu piesa asta?"

- In ediția de seara trecuta, telespectatorii au decis sa il trimita pe Ștefan Nistor in finala, alaturi de caștigatorii celorlalte episoade din acest sezon. Este vorba despre Andrei Ungureanu (Omul cu Tourette), Giorgiana Lupu și Biba Struja.Nistor a primit toate voturile juraților, in ciuda faptului…

- O mare parte a tinerilor din mediul urban au preferat sa urmareasca emisiunea ”iUmor” (Antena1) in detrimentul emisiunilor de informare și de dezbatere post alegeri. Acest lucru s-a intamplat duminica seara, cand intre orele 20.00 și 22.57, cea de-a treia ediție a sezonului “iUmor” (Antena 1), a fost…

- In a doua ediție iUmor din sezonul 9 a fost un numar de senzație, iar Delia și Mihai Bendeac au dansat pe masa, nu și Cheloo, care a parasit platoul. Aproape 400.000 de fani s-au uitat la aceasta scena. Formația Azur l-a facut pe Mihai Bendeac sa danseze pe masa Formația Azur și-a facut apariția in…

- Moment de senzație in a doua ediție din sezonul 9 al emisiunii „iUmor”, de la Antena 1! Delia și Mihai Bendeac au avut parte de o surpriza uriașa atunci cand s-a tras cortina și celebra trupa Azur a inceput sa cante!

- Sezonul 9 iUmor, care va avea premiera duminica, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, aduce o noutate in acest sezon pentru concurenți, dar și pentru cei de acasa. In fiecare zi, prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea și-au propus sa ajute concurenții sa scape de emoții cu un joc de incalzire. ”Ca…

- Delia l-a facut „KO” pe Mihai Bendeac, in culisele noului sezon „iUmor”, ce va avea premiera in curand, la Antena 1. „Incidentul” s-a petrecut dupa ce cei doi jurați au dansat impreuna pe melodia „Jerusalema”.