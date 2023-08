Stiri pe aceeasi tema

- Are varsta de 21 de ani și este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, iar prin munca și ambiție , a ajuns imediat remarcata de public. Campioana naționala la taekwondo a participat la ”Ferma vedetelor”, iar mai apoi la ”Survivor Romania”, mai mult decat atat, a absolvit facultatea de actorie…

- Andra Gogan iși dorește sa se mute in Statele Unite ale Americii? Aceasta este intrebarea care sta pe buzele tuturor, dupa ce vedeta și-a petrecut mai mult timp in strainatate. Ei bine, in exclsuivitate pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre acest subiect. Iata ce declarații a facut in cadrul…

- Alina Sorescu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum se imparte intre treburile profesionale și rolul de mama. Vedeta nu și-a planuit vacanțe pentru aceasta vara, pe motiv ca inca se afla in proces cu fostul soț, Alexandru Ciucu.

- Deea Maxer este fericita și iubește din nou! De cand este in ultima relație, nu iese neinsoțita din casa și iși ia iubitul cu ea peste tot. Ba mai mult, pare ca au și planuri serioase impreuna. Iata ce a declarat bruneta pentru Antena Stars.

- Zilele Județului Dambovița continua vineri, 2 iunie, cu noi manifestari, evenimente, surprize și concertul de seara. 1 iunie a fost o zi plina, iar multe dintre manifestari au fost dedicate copiilor, de ziua lor. Astfel, pentru a sprijini și a incuraja talentul lor artistic, in cadrul manifestarilor…

- Continue reading Ce poți face in acest week-end in Cluj? Agenda plina: Doua festivaluri de film, concerte pe mal de lac, degustari de vinuri in Hoia, „rocada artelor” la muzeu at Info real.

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, anunta, luni, ca a trimis Corpul de Control sa verifice achizitiile realizate de mai multe unitati de invatamant. ”Clientela PSD a inceput discret sa se remufeze la contracte publice”, a transmis primarul.”Am trimis astazi Corpul de Control sa verifice mai…

- Incident violent petrecut, duminica, pe o strada din satul Miulești, comuna Odobești! Un tanar de 28 de ani a lovit cu salbaticie doi barbați, dar in același timp ar fi distrus și parbrizul unui autoturism ce aparține unui barbat de 50 de ani. Agresorul a fost reținut de polițiști dupa scandalul provocat…