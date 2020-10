Stiri pe aceeasi tema

- Delianomad. Așa se numește contul de Instagram in care Delia se arata așa cum e ea cand iși pune o doza de curaj, adrenalina, curiozitate și pornește in jurul lumii. Nu pleaca singura, ci impreuna cu soțul ei, Razvan Munteanu. Delia Matache este o pasionata de calatorii si adora locurile... The post…

- Delia este una dintre cele mai apreciare artiste din Romania. Are o cariera de succes și o casnicie așa cum și-a dorit. Interpreta a fost intrebata de multe ori, de ce nu s-a gandit sa paraseasca Romania pentru o cariera muzicala peste hotare. Așa ca, de data asta le-a raspuns fanilor.„Oricat de suficient…

- Un barbat si-a ucis sotia, cu un topor, intr-o anexa a gospodariei din orasul Jimbolia, judetul Timis, apoi s-a spanzurat de un copac din gradina casei. Totul s-a intamplat in timp ce baiatul lor de 14 ani dormea in casa, iar fiica lor, majora, se afla la serviciu, in tura de noapte. Potrivit…

- Restructurarea creditului nu este una dintre cele mai placute operatiuni prin care vrei sa treci, mai ales ca, la acest tip de actiune, trebuie sa apelezi atunci cand ai probleme. Aceasta varianta este menita, insa, sa te ajute atunci cand treci prin situatii financiare dificile, pentru care trebuie…

- Un fost sef de serviciu de la Directia Finantelor Publice Galati a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru doua fapte de luare de mita, dupa ce ar fi cerut si ar fi primit bani de la reprezentantul unor firme pentru a trece cu vederea nereguli constatate in urma unor controale facute la…

- Simona trimite lovituri cu mult kick și o surprinde pe adversara. Halep ajunge prea târziu la minge, trimite în fileu. Mertens pune o scurta buna, Simona ajunge, dar nu mai poate ridica mingea. Atac în fileu al belgiencei.The No.1️⃣ seed has 1️⃣ set in the books ✅@Simona_Halep…

- MINCINOS… Soc la Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, dupa ce adjunctul comandantului a fost dat pe mana procurorilor. Este vorba despre comisarul sef de politie Petre Maximiuc, care, desi stia ca este posibil infectat cu Covid-19, a venit la serviciu. Cei care au sesizat acest lucru…