In ultimele zile, in Paris au avut loc mai multe proteste ca urmare a nemulțumirilor aparute, dupa ce a fost propus un proiect de lege care prevede creșterea varstei de pensionare. Foarte multe persoane au ieșit in strada, forțele de ordine fiind nevoite sa apeleze la gazele lacrimogene. Ei bine, Delia Matache a fost prinsa de protestele din Paris. Iata ce imagini a postat artista pe rețelele personale de socializare!