Stiri pe aceeasi tema

- Un elev al unui liceu din Targoviste este cercetat dupa ce a mers la scoala avand asupra sa un briceag cu lama de aproximativ 11 centimetri lungime. Jandarmii au ridicat arma si au intocmit actele pentru fapta de “port fara drept de obiecte periculoase in sediul unei institutii publice”, sesizand…

- Elevii din cadrul Colegiului Economic „Partenie Cosma” din Oradea au dus „pauza de la masa” la un alt nivel. Au adus un gratar electric la școala și s-au apucat sa faca mici in sala de clasa. Imaginile au fost surprinse de un coleg și au ajuns in mediul online. Gratar in timpul orelor la un […] The…

- Delia Matache este una dintre cele mai indragite și iubite artiste de la noi, care se bucura de un succes uriaș pe plan profesional. Jurata de la X Factor vorbește despre momentele din copilaria sa și de fiecare data emana lucruri pozitive. Artista are o relație speciala cu mama ei și iși aduce aminte…

- Mihai Traistariu a dezvaluit cați bani cere pentru o ora de curs la școala lui de muzica din Constanța. Artistul a facut anunțul pe una dintre rețelele de socializare.De 8 ani, in Constanța, Mihai Traistariu are o școala de muzica, unde ofera cursuri de pian, chitara, vioara, teatru și dans. De curand,…

- In varsta de 21 de ani, Selly e cel mai urmarit vlogger din Romania. Are peste 3 milioane de urmaritori pe Youtube, e celebru pe Instagram, dar și pe TikTok. Acum, intr-un interviu pentru Fanatik , el a facut dezvaluiri despre copilaria lui, despre perioada cand era la școala, in Craiova. „Am fost un…

- Un incendiu a izbucnit, marti dupa-amiaza, in bucataria cantinei Colegiului Național „Octavian Goga” din municipiul Sibiu. In urma incidentului, nu au fost raportate victime, intrucat cei aflați in cantina au iesit dupa ce a pornit alarma, potrivit site-ului local Ora de Sibiu . La fața locului, au…

- Agentul de paza al unui liceu din Targoviște a alertat jandarmii dupa ce doi elevi au venit joi la școala avand asupra lor un pistol de tip airsoft si un briceag, precizeaza Jandarmeria Dambovița intr-o postare pe Facebook. „Jandarmii damboviteni aflati in patrulare in zona institutiilor de invatamant…

- Trei elevi de clasa a VII-a au devastat o sala de clasa dupa ce ar fi venit la școala cu o ora mai tarziu decat ora de incepere a cursurilor. Mai mult exista suspiciuni ca adolescenții ar fi și consumat bauturi alcoolice. Incidentul s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 9. Cei trei elevi de […]…