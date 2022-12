Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii vin cu vești bune. Vremea incepe sa se incalzeasca și se pot inregistra temperaturi cu 10 grade Celsius mai ridicate fața de valorile specifice pentru aceasta perioada a anului. Conform meteorologilor, vremea va fi placuta și de Craciun, dar in depresiuni, valorile termice negative vor…

- Inotatorul roman, David Popovici, care a avut un an 2022 excepțional, plin de performațe extraodinare, le-a transmis fanilor sai un mesaj inainte de Craciun, pe rețelele de socializare. Sportivul a reușit sa doboare mai multe recorduri și sa se incoroneze campion european și mondial in probele de 100…

- Lora, in varsta de 40 de ani, traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 7 ani cu Ionuț Ghenu. Cei doi se ințeleg foarte bine, iar in carand vor sa faca nunta, chiar daca au amanat evenimentul de mai multe ori in ultima vreme, pe motiv ca nu au timp sa se ocupe de organizare.Lora este una…

- Presedintele interimar al Federatiei Romane de Tenis, George Cosac, a declarat, miercuri, ca se pare ca lucrurile merg pe un fagas bun in procesul de doping al jucatoarei Simona Halep, depistata pozitiv cu roxadustat la un control efectuat la US Open. „Nu mai stiu nimic despre Simona, doar ce citesc…

- In prag de sarbatori, in 17 decembrie 2022, incepand cu ora 10:00, va avea loc Targul de Craciun din Baiuț. De la meșteri populari, bucatari și cofetari locali, pana la grupuri de colindatori, dar și artiști deja consacrați, pe toate le vom intalni la BUCURIA IERNII LA BAIUȚ. Acest eveniment se va…

- Surprinzator, numele Anne Bagu s-a clasat anul acesta pe lista scurta a celor mai cautate personalitați și vedete, și asta datorita influenței sale in mediul online. In vreme ce majoritatea influencerilor autohtoni lauda popularitatea lor pe Instagram ori YouTube, tanara care tocmai a implinit 18 ani…

- ”Romanii vor sa calatoreasca tot mai mult. Asa se poate traduce anul 2022 atunci cand ne referim la calatoriile cu avionul. Particularitatea acestui an este ca, desi cele mai cautate destinatii pentru calatoriile cu avionul raman marile capitale europene si orase cu comunitati numeroase de diaspora,…

- Emisiunea Alinei Sorescu de la TVR a fost scoasa din grila de programe. Artista a facut primele declarații și a marturisit ca așteapta ca alte proiecte sa se concretizeze, la același post de televiziune. Alina Sorescu a marturisit ca va colabora in continuare cu postul public de televiziune, insa, in…