- Maidan este primul producer de trap din Romania și este prezent in hip-hop-ul romanesc de peste 20 de ani. Cel mai important skill al lui este flerul de a intui artiștii tineri cu cel mai mare potențial. In decursul celor doua decenii de produs muzica, Maidan a fost printre primii producatori care le-a…

- Dupa lansarea primei parți a albumului “Just Dance”, INNA revine cu o noua piesa intitulata “My Crystal Nails”, cu un sound dance, versuri extra și un videoclip oficial plin de culoare, outfituri spectaculoase și diva vibes. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, muzica de IRAIDA, Alex Cotoi, Elena Alexandra…

- RAVA, unul dintre cei mai apreciați artiști urbani ai momentului, lanseaza piesa ,,Haita”, primul single din soundtrack-ul oficial al filmului de comedie ,,Haita de acțiune”, ce urmeaza sa fie lansat pe 21 martie. Noua piesa vine cu beat-uri electrizante, versuri provocatoare și maniera specifica de…

- Andia lanseaza piesa „Intenționat”, a carei varianta live a ajuns locul 2 in trending-ul de pe YouTube inainte de lansarea oficiala, la fel ca multe dintre lansarile artistei. „Intenționat” este o piesa de dragoste care a fost compusa de Alex Pelin,Vlad Lucan, scrisa de Alex Pelin și produsa de Vlad…

- The Urs lanseaza videoclipul oficial al piesei „Apa”, in colaborare cu Shift, fapt care marcheaza și inceputul colaborarii artistului cu label-ul ATOM. „Apa” este o piesa pop de dragoste, o declarație emoționanta de la el pentru ea, care provoaca trairi intense pentru oricine o asculta. Piesa a fost…

- Prin intermediul unor ritmuri latino vibrante și al unei linii melodice care poate sa-ți ramana intiparita in minte, Raffa FL intra in scena și lanseaza pentru publicul din Romania „Ritmo”, o piesa care invita la dans. „Ritmo” și-a facut deja simțita prezența in topurile internaționale, iar pe YouTube…

- Armin van Buuren colaboreaza cu alți doi artiști de renume, DJ-ul Matoma și compozitorul american Teddy Swims, pentru o piesa cu un potențial enorm de a atinge succesul, „Easy To Love”. „Easy To Love” este o piesa care vorbește pentru toți cei care s-au indragostit, macar o data in viața, la prima…