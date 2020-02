Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a anuntat pe Twitter la cat se ridica donatia facuta pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia. „Sunt bucuroasa sa anunt ca am donat 20.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie. O sa ma port exemplar de acum inainte, promit, Darren!“, a scris Halep. Reamintim…

- Este, fara doar și poate, una dintre cele mai apreciate artiste din țara noastra in ultimul timp, cu melodii de milioane de vizualizari pe YouTube insa acum Vladuța Lupau a ales sa se relaxeze și sa lase pe plan secund cariera.

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association, potrivit stirileprotv.ro.Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au…

- Surpriza inainte de sarbatori pentru o chelnerița din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni. Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, ca alaturi de un grup de prieteni, a vrut sa o surprinda pe chelnerița care i-a servit in restaurant. Dupa masa,…

- Artistul performativ David Datuna a postat pe Instagram un filmulet, intitulat "Artist Flamand", in care poate fi vazut indreptandu-se spre banana, luand-o de pe perete si mancand-o sub privirile mirate ale celor prezenti. "Iubesc operele de arta ale lui Maurizio Cattelan si ador aceasta instalatie.…

- Maia Morgenstern a urcat pe scena iUmor unde i-a luat la „roast” pe cei trei jurați ai acestui show: Cheloo, Delia și Mihai Bendeac. „Sa fii luat la mișto de dna Maia este tot un fel de laudatio”, a spus Dan Badea, coprezentator al emisiunii. Indragita actrița și-a inceput momentul cu Cheloo, pe care…

- iUmor 29 noiembrie 2019. Marian Godina a fost și el prezent pe scena emisiunii iUmor. Acesta a decis sa-i ia la rand pe jurații din emisiunea difuzata pe Antena 1, spre surpriza telespectatorilor. Polițistul apreciat de foarte mulți romani a fost invitat sa vina in vineri, pe 29 noiembrie, pentru…

- Unei faimoase cantarețe i-au fost furate bijuterii in valoare de 366.000 de dolari. Vedeta se afla in casa in momentul in care infractorul a comis spargerea. Fanii pot sta insa liniștiți, deoarece artista nu a pațit nimic, ci s-a ales doar cu o sperietura zdravana.