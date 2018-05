Tatal Deliei a suferit cea de a treia operație in mai puțin de un an, iar familia este disperata. Ion Matache are grave probleme de sanatate. Gina Matache, mama Deliei, a vorbit la emisiunea ”Rai, Da’ Buni” despre starea de sanatate a acestuia. „N-a venit de bine de acolo. El avea probleme de sanatate. Are […] The post Delia este disperata! Tatal artistei a suferit a treia operație: ”Sa-l punem pe picioare!” appeared first on Cancan.ro .