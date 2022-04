”Delia este cel mai bogat artist din România!” Ce vedetă, prieten al solistei, a spus asta ”Delia este cel mai bogat artist din Romania”, este parerea lui Dani Oțil, prieten bun al artistei, amandoi fiind colegi la X-Factor. ”Daca adunam banii pe care Delia i-a facut din concerte, din drepturi de autor, de la «iUmor», «X Factor», banii din criptomonedele soțului, este cel mai bogat artist din Romania”, spune matinalul de la Antena 1 care nu ințelege de ce, la așa banet s-a bucurat de o pereche de ”crocși”. Papuci pe care solista i-a luat lui Oțil din garderoba și nu i-a mai inapoiat. ”S-a bucurat la 2 ”crocși” care au costat 180 de lei. Filmam pentru «X Factor» ultima oara cand mi-am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

