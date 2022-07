Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra ediție Neversea s-a finalizat cu surprize mari pentru toți festivalierii, romani, dar și straini, care au un singur scop comun: distracția și dansul pana in zorii zilei. Supriza serii a fost nimeni altul decat celebrul rapper Tyga. Peste 150 de artiști din peste 20 de țari au urcat pe…

- Peste 60.000 de fani din Romania si din strainatate au ajuns la malul Marii Negre in prima zi de Neversea. Portile celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa au fost deschise joi, 7 iulie. A patra editie a Neversea ofera mixul perfect unde fanii evenimentului se bucura de diversitatea de…

- Un alt buzoian iși va intalni fanii pe scena festivalului Neversea! Este voba despre Yny Sebi, iar cei care vor dori sa il asculte pe ritmuri de breakbeat, reggae, trap și rap sunt așteptați pe plaja. Ediția de anul acesta a festivalului se va desfașura pana duminica și vine cu o serie de personaje…

- In ultimul sau numar, cunoscuta publicatie britanica Time Out prezinta printre altele un top ale celor mai ieftine orase din Europa. Iar Bucurestiul ocupa un loc fruntas in acest clasament inedit.

- Mihai Bendeac, care e de ani de zile actor, are o cariera de succes atat pe scena teatrelor din Romania, cat și pe micul ecran. Intr-o ediție a emisiunii „iUmor”, acesta a dezvaluit cine se ocupa de banii pe care ii caștiga, el nu are nici grija lor, nici grija facturilor. In urma cu cateva saptamani,…

- Monica Anghel, in varsta de 50 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Recent, aceasta a acordat un interviu, in cadrul caruia și-a spus parerea cu privire la muzica din trending-ul romanesc. „Din punctul meu de vedere, industria muzicala este afectata, mai departe nu știu. Poate…

- CONCERT Goran Bregovici, la Blaj, pe Campia Libertații. Vor mai urca pe scena Delia, Veta Biriș și mulți artiști populari. PROGRAM Goran Bregovici și celebra sa ”Orchestra de nunți și inmormantari” vor susține un concert, pe Campia Libertații de la Blaj, in data de 15 mai. Pe langa Bregovici, pe scena,…

- Fosta concurenta și caștigatoare a sezonului 2 „iUmor”, Maria Popovici, se alatura Deliei, lui Cheloo și lui Mihai Bendeac in jurizarea ediției cu numarul 11 a celui mai nou sezon al emisiunii difuzate la Antena 1. Audițiile „iUmor” continua și un nou jurat surpriza se va alatura celor trei bine-cunoscuți…