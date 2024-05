Delia, diagnosticată cu 4 afecțiuni neurologice Delia, diagnosticata cu 4 afecțiuni neurologice Delia Matache, in varsta de 42 de ani, este una dintre cele mai populare și apreciate cantarețe din Romania. Intotdeauna este vesela și plina de energie, dar puțini cunosc problemele de sanatate cu care vedeta se confrunta. Artista a dezvaluit ca are mai multe afecțiuni neurologice care ii afecteaza viața de zi cu zi. Printre acestea se numara ADHD, misofonia, anxietatea și sindromul Peter Pan. ADHD, o tulburare de deficit de atenție și hiperactivitate, o face sa fie mereu activa și sa aiba dificultați in a se concentra și organiza. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

