- In ciuda pandemiei de coronavirus, Delia si Razvan Munteanu o tin din vacanta in vacanta. Cei doi prefera sa se relaxeze in zone care mai de care mai exotice, in loc sa stea in Romania. De curand, acestia au plecat in Maldive, iar imaginile postate de jurata de la “X Factor” fac deliciul internautilor.…

- Ovidiu Hațegan (40 de ani) a trebuit sa-l avertizeze pe managerul ce voia penalty. „Nimeni nu s-ar fi prins daca n-aveam arbitru. N-a complicat un meci in sens unic”, a scris Gazzetta dello Sport. Ovidiu Hațegan și brigada romaneasca delegata la Bergamo, cu Istvan Kovacs VAR assistant, a fost marți…

- Gina Pistol și Smiley vor deveni in curand parinți, iar cei doi primesc numeroase intrebari din partea fanilor de pe contul de socializare, despre sarcina. Alaturi de Delia, artistul și prezentatoarea tv au inceput sa faca o serie de glume pe marginea acestui subiect.Totul a pornit de la o intrebare…

- Delia trece prin momente grele. Dupa ce a vazut clipul video cu fata batuta cu bestialitate in Targu Jiu, cantareața și-a adus aminte ca și ea a trecut prin momente asemanatoare in copilarie!

- Nicolae Ceaușescu a vizitat Vaticanul in anul 1973, iar primirea fostului lider comunist, chiar daca a fost una fastuasa, tot l-a enervat pe acesta. Fostul dictator s-a enervat dupa incercarea Suveranului Pontif de a-i forta mana in problema greco-catolicilor. Nicolae și elena Ceaușescu și Elena, vizita…

- "E dreptul meu sa fiu asa cum vreau, nu cum vrea societatea. Simtim presiunea societatatii, trebuie sa fim toate la fel, zvelte, tonifiate. Eu nu am 90-60-90, cu toate astea uite ca am reusit in viata fara sa ma iau dupa standardele societatii", este de parere Romanita. Romanita a cantat melodia…