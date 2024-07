Delia Aștefănoaie, recordmenă națională la 80 m garduri Clubul Sportiv Municipal (CSM) Bacau se simte mandru dupa performanța remarcabila a atletei Delia Aștefanoaie, care a stralucit la Campionatele Naționale Under 16 de la București. Delia Aștefanoaie a caștigat medalia de aur in proba de 80 de metri garduri, inregistrand un timp impresionant de 11,57 secunde. Mai devreme, in calificarile probei, Delia a reușit […] Articolul Delia Aștefanoaie, recordmena naționala la 80 m garduri apare prima data in Deșteptarea.ro - Liderul presei bacauane . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

