Stiri pe aceeasi tema

- Delia este o prezența constanta pe rețelele sociale. Pe contul personal de Instagram, artista impartașește prietenilor virtuali numeroase imagini atat din timpul concertelor, cat și din viața sa privata. Chiar daca anii trec, fanii nu vad nicio schimbare, artista a ramas la fel de naturala și foarte…

- Celebra cantareața Nico a fost invitata in emisiunea celor de la Neatza cu Razvan și Dani și a facut dezvaluiri incredibile despre cum arata viața ei acum, la scurt timp dupa participarea in sezonul 3 Asia Express!

- Intr-o intalnire online cu colegii de la iUmor, Mihai Bendeac a facut o dezvaluire care i-a lasat pe toți masca. Juratul a marturisit ca a fost indfectat cu COVID-19, exact la inceputul pandemiei, alaturi de parinții și fratele lui. „Sunt singurul care a avut COVID? Singurul?” a spus Mihai Bendeac in…

- La mulți ani, Delia! Jurata „iUmor” a avut parte de o surpriza, in ediția 10 din sezonul 8. A avut parte de un moment de striptease, dupa o reprezentație ce a adus aminte de Franc Sinatra și un mic recital de flaut.

- Totul a pornit de la o postare a vedetei pe pagina de instagram, o fotografie in care aparea alaturi de Alex Velea , insoțita de un mesaj misterios. „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia , facandu-i pe admiratori sa creada ca relația ei cu Alex Velea este la final. De altfel,…

- Virgil Musta, medicul-erou din Timișoara, a reușit sa țina piept coronavirusului. Specialistul recunoaște insa ca a impus niște reguli care au fost urmate cu strictețe și astfel a reușit sa protejeze și cadrele medicale, dar și pacienții.

- Dharia, adolescenta din Romania cu peste 100.000.000 de vizualizari pe Youtube a fost , in direct, la Neatza cu Razvan si Dani! Artista a vorbit despre succesul internațional al melodiei "Sugar & Brownies".

- In acest weekend, in noaptea de sambata, 28 martie, spre duminica, 29 martie, se schimba ora. Romania, alaturi de celelate țari ale Uniunii Europene, trece de la ora de iarna la cea de vara, ceea ce inseamna ca ceasul se da inainte cu o ora. Concret, ora 03:00 va deveni ora 04:00, astfel ziua de 29…