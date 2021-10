Delia a lansat o melodie de dragoste cu mesaj profund! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Delia a revenit cu un nou single, o piesa de dragoste cu mesaj profund, de suflet, compusa de artista care se numește “Intre noi” și care a fost lansata cu videoclip oficial. Producția piesei a fost facuta de Alex Cotoi, cu care artista a colaborat pentru alte single-uri precum “Racheta”, “Sa-mi canți”,…

- Delia a revenit cu un nou single, o piesa de dragoste cu mesaj profund, de suflet, compusa de artista care se numește „Intre noi” și care a fost lansata cu videoclip oficial. In plus, cantareața a compus integral balada care deja se bucura de succes in mediul online. Producția piesei a fost facuta de…

- Kourtney Kardashian, sora mai mare a celebrei Kim Kardashian, s-a logodit pe o plaja din California, cu Travis Barker, bateristul unei formatii de muzica rock. Cei doi traiesc o poveste de dragoste de cateva luni. Este prima casatorie a lui Kourtney, dar la viitorul soț nu: ea are 3 copii dintr-o relatie…

- Prezentatorul Pro TV i-a povestit prietenului Mihai Bobonete, in podcast-ul acestuia, primul moment cand și-a cunoscut soția, alaturi de care are 17 ani de mariaj Andi Moisescu, 48 de ani, a fost invitatul podcast-ului lui Mihai Bobonete și a dezvaluit cum s-a infiripat povestea de dragoste dintre el…

- Raed Arafat, șeful DSU, a declarat ca nu este normal sa existe angajati ai restaurantelor nevaccinati. “O solutie de bun-simt” este ca patronii sa asigure testarea angajaților, spune Arafat. El a subliniat ca solutia privind reglementarea raportului de munca prin certificatul verde poate fi adoptata…

- 2021 este un an normal din punct de vedere al producției de vin in Romania, cu observația ca din cauza vremii capricioase recoltatul este intarziat cu cateva saptamani, ceea ce a și afectat, de altfel, cantitatea de zahar din struguri. Patronatul din sector estimeaza o producție de circa 5 milioane…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut in august, dupa doua luni de declin consecutiv, in urma avansului preturilor la zahar, uleiuri vegetale si unele cereale, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica…

- Deficitul global de semiconductori a fortat grupul auto Daimler AG sa reduca productia in Germania si Ungaria (Kecskemet) si sa extinda de saptamana viitoare programul Kurzarbeit (program de lucru redus adoptat de autoritatile de la Berlin), transmit MTI si DPA. Incepand de saptamana viitoare, productia…