Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este Ziua Monidiala de Lupta Impotriva Pneumoniei, un prilej in plus pentru medici, de a reaminti ca imunizarea este esentiala pentru prevenirea imbolnavirilor. Apelul este si mai important acum, in plina pandemie de coronavirus, cand un diagnostic corect este greu de pus din cauza suprapunerii…

- Fie ca vorbim de Romania, sau de oricare alta țara, afectate de actuala pandemie, exista anumite reguli. Unele dintre ele se bazeaza pe testare masiva. Scopul Guvernelor pentru a limita pandemia ar trebui sa fie minimizarea raspandirii acesteia. Bolile grave și decesele generale de noul virus a crescut…

- Reprezentanții asociației Reset solicita anularea pelerinajului din București organizat de Sfantul Dimitrie cel Nou. Ei au trimis o scrisoare deschisa adresata autoritaților laice și religioase unde vorbesc despre situația in care se afla Capitala din cauza epidemiei de Covid 19. Scrisoarea Reset se…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca niciodata nu va fii auzit afirmand ca a pierdut o lupta, pentru ca acest lucru ar insemna implicit ca nu mai avem ce face, ceea ce nu este deloc adevarat, referindu-se la efoturile pentru prevenirea raspandirii COVID-19. …

- Politia din Belarus a arestat 317 persoane in timpul protestelor de duminica de la Minsk si din alte orase din tara, a anuntat ieri Ministerul de Interne, potrivit Reuters, anunta Agerpres. Zeci de mii de persoane au marsaluit duminica prin centrul capitalei Minsk pentru a le cere autoritatilor sa ii…

- Lidl continua investițiile in Romania prin inaugurarea primului magazin din orașul Ramnicu Sarat, județul Buzau, pe data de 24 septembrie. Magazinul este situat pe Bulevardul Constantin Brancoveanu, Nr. 34 și dispune de o stație de incarcare pentru automobilele electrice. Noul magazin Lidl din Ramnicu…

- Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa comuna la care au participat si ministrul de Interne si seful AEP si in care au fost anuntatemasuri in perspectiva alegerilor locale, ca daca alegatorul are temperatura peste 37,3, este prioritar si va merge catre o urna…

- ​Compania Electrica este deranjata de faptul ca a fost inclusa pe "lista neagra" întocmita de Consiliului Concurenței, cu firme implicate în investigatii privind trucarea unor licitatii publice. Electrica se afla pe aceasta lista alaturi de alte 34 de firme. Reprezentanții companiei…