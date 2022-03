Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim iși anunța abonații ca se va intrerupe furnizarea apei in doua localitați din Timiș, dar și in orașul Timișoara, pentru igienizarea rețelei, dar și pentru lucrari de modernizare. Luni, 14 martie, se va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Ca urmare,…

- Delgaz Grid deruleaza o lucrare de investiții care necesita restricționarea circulației, in etape, pe strada Drubeta din Timișoara. Delgaz Grid deruleaza in aceasta perioada o importanta lucrare de investiții la Timișoara care consta in inlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale pe o…

- Timișoara va primi 9,7 milioane de lei din totalul de 21,7 milioane alocați de la bugetul de stat pentru susținerea plații consumului de gaze naturale pe luna ianuarie 2022 in vederea asigurarii funcționarii sistemelor de termoficare publice. Suma repartizata este aferenta consumului de gaze naturale…

- Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale miercuri, 9 februarie 2022, intre orele 09.00-13.00, in localitatea Craciunelu de Jos, din județul Alba, cu excepția strazilor Simion Barnuțiu, Bucerzii,…

- MIERCURI: Alimentarea cu gaze naturale, sistata temporar in Craciunelu de Jos pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de distribuție MIERCURI: Alimentarea cu gaze naturale, sistata temporar in Craciunelu de Jos pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de distribuție Pentru efectuarea unor lucrari…

- Delgaz Grid sisteaza luni, 7 februarie, incepand cu ora 10:00, alimentarea cu gaze naturale pentru mai mulți consumatori din municipiul Suceava. Pentru realizarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, Delgaz Grid anunța ca este nevoita sa sisteze temporar alimentarea…

- Pentru cuplarea unei noi conducte la sistemul de distribuție a gazelor naturale de pe str. Martir Gabriela Tako nr. 3, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaz in zona, joi, 3 februarie, incepand cu ora 10. Vor fi afectați consumatorii care locuiesc pe strazile Ion Ionescu…

- Revoluționarii veniți sa comemoreze in balconul Operei din Timișoara evenimentele din decembrie 1989 au avut parte luni, 20 decembrie de o surpriza neplacuta. Pentru prima data dupa 32 de ani, sirena din centrul orașului nu a mai sunat. Nu a mai sunat sirena in cinstea celor cazuți la Revoluție. Pe…